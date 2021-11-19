Кабулов заявил, что Россия готова участвовать в коммерческих проектах в Афганистане

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Россия не имеет планов "положить глаз" на ископаемые богатства Афганистана, но готова участвовать в ряде проектов в этой стране на коммерческой основе. Об этом заявил в пятницу спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в интервью телеканалу "Россия-24".

"У России нет никаких планов положить глаз на какие-то богатства подземные Афганистана. Они есть, и слава богу. Наверное, со временем все это заработает на интересы афганского народа и государства в целом. Но у нас нет таких целей. Мы готовы участвовать в целом ряде проектов, в основном на коммерческой основе", - сказал Кабулов.

В то же время и ряд соседних государств имеют свои интересы в Афганистане, напомнил Кабулов. "Тот же газопровод ТАПИ [строящийся газопровод Туркмения - Афганистан - Пакистан - Индия], электрификация, железная дорога", - добавил дипломат.

"Нам нужно, чтобы эта территория не порождала терроризм и наркотрафик в нашу сторону. Будут сняты проблемы по этим двум вопросам - мы только будем радоваться за себя и за афганский народ", - резюмировал директор Второго департамента Азии МИД.

Кабулов отметил, что Россия заинтересована в независимой и самодостаточной власти в Кабуле, а также в дружеском настрое по отношению к Москве. "Нам нужна власть, не сочтите это высокопарным, независимая, самодостаточная в известной степени, дружески настроенная в отношении России", - сказал Кабулов.

Риск обрушения валюты в Афганистане

Кабулов отметил, что национальная валюта Афганистана - афгани - ежедневно обесценивается из-за заморозки США финансовых активов страны.

"Сейчас нашим западным коллегам надо как-то решать этот вопрос. [Афгани] придерживают <…>, я не совсем рациональность такого шага понимаю, потому что, если афгани рухнет окончательно, он с 80 до 95 афгани [снизился] за один доллар за буквально вчера. Деньги обесцениваются, если они не в обороте", - сказал дипломат.

Кабулов обратил внимание, что в Афганистане сейчас наблюдается дефицит наличных денег. "Причем не только долларов, но и афганской национальной валюты. Целый ряд крупных компаний как афганского происхождения, так и иностранного аккумулировали в своих хранилищах огромное количество национальной валюты. Видимо, не знают куда ее применить, но в обороте не хватает реальных афгани", - отметил он.