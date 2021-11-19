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В ЦБ заявили, что обновление нормативной базы должно проходить быстрее

Это должно осуществляться на фоне развития цифровых технологий

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Банк России полагает, что нормативная база должна обновляться более быстрыми темпами в связи с развитием цифровых технологий.

"В условиях стремительного развития цифровых финансовых технологий обновление нормативной базы должно проходить более быстрыми темпами, чем ранее. При этом регулирование должно обеспечивать, с одной стороны, необходимые условия для внедрения цифровых инноваций, а с другой - защиту прав потребителей и финансовую стабильность", - говорится в подготовленном регулятором проекте основных направлений развития финансового рынка РФ на ближайшие три года.

В частности, отмечается, что при участии ЦБ будут внедряться законодательные изменения для дальнейшего развития инфраструктуры цифрового профиля как единого окна по обмену данными, необходимыми для предоставления финансовых продуктов и услуг, между гражданами, государством и бизнесом в цифровом виде с учетом требований и принципов законодательства РФ в области персональных данных. Планируется обеспечить регулирование, направленное на расширение перечня сведений и организаций, использующих цифровой профиль гражданина.

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