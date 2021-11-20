Компании из ЦФО, СЗФО и ПФО стали наиболее активными участниками "Экспортера года-2021"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Компании из Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов в 2021 году стали лидерами по числу подданных заявок на участие во Всероссийском конкурсе "Экспортер года". Об этом в пятницу сообщили ТАСС в Российском экспортном центре.

В 2021 году заявки на участие в конкурсе подали более 1,8 тыс. российских экспортеров из всех федеральных округов. Это на 100 заявок больше, чем годом ранее.

"Можно составить карту самых активных округов-экспортеров и регионов-экспортеров. Если говорить о поданных заявках по федеральным округам, то тройка лидеров выглядит так: ЦФО, СЗФО, ПФО. Из регионов лидеров по количеству компаний, которые заявили о желании участвовать в конкурсе, стала Москва. На втором месте Свердловская область, третье у Санкт-Петербурга", - сообщил представитель Российском экспортном центре.

19 ноября в Российском экспортном центре назвали победителей конкурса. "В результате голосования на федеральном этапе среди 79 победителей восьми окружных этапов были выбраны 13 победителей в 12 номинациях. По решению комиссии в номинации "Прорыв года" первое место разделили две компании", - отметили в РЭЦ. Победителей определили среди компаний в сферах промышленности, АПК, услуг, высокотехнологичной продукции, трейдеров. 19 ноября в Улан-Уде прошла церемония награждения победителей и призеров конкурса из Дальневосточного федерального округа.

Как отметили в РЭЦ, в топ-3 лучших экспортеров России вошли омский ИП Маричев, известный во всем мире по бренду AMT, производящий оборудование для электрогитар, смоленский "Лазертаг", который производит снаряжение для одноименной стратегической игры, и волгоградское НПО "Броня", основным продуктом которой является "жидкая броня", востребованная так же во многих странах мира.

"Мы обсуждали пожелания экспортеров и их требования к действующим мерам поддержки, а также собирали обратную связь по "стоп-факторам", то есть тем административным барьерам, с которыми сталкиваются наши предприниматели при выходе на глобальные рынки. И, конечно, мы учтем всю обратную связь при формировании новых инструментов поддержки, отвечающих запросу времени, чтобы каждый экспортер смог нарастить поставки и расширить географию присутствия", - сказала ТАСС гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Конкурс для экспортеров

Российский конкурс "Экспортер года", организованный Российским экспортным центром, проводится в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" среди крупных компаний, компаний малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, достигших наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых, неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

Главная цель - показать и поощрить лучших предпринимателей-экспортеров. Награждения победителей и призеров проходят с сентября до середины ноября во всех федеральных округах России.

В 2021 году информационное агентство России ТАСС выступает оператором торжественных мероприятий, посвященных награждению победителей и призеров окружных этапов конкурса.