Аналитики назвали самое популярное ж/д направление у россиян на новогодние праздники

ТАСС, 20 ноября. Маршрут Москва - Санкт-Петербург стал самым популярным ж/д направлением среди россиян на новогодние праздники, подсчитали в аналитическом центре сервиса поездок и путешествий Туту.ру (копия исследования имеется в распоряжении ТАСС). Доля этого направления в 2021 году составила 10%.

"Больше всего путешествий на поезде запланировано по направлению Москва - Санкт-Петербург. Для путешествия между двумя столицами оформляется каждый десятый билет. Средний чек сейчас вернулся к допандемийному уровню и составляет 2 424 рубля за билет в одну сторону", - говорится в исследовании.

На втором месте по популярности направление Москва - Казань, доля которого составляет 2,2%. Средний чек - 2 991 рубль в одну сторону, что на 6% выше, чем в допандемийном 2019 году. Следующий по востребованности маршрут - Москва - Нижний Новгород. За ж/д билет по этому направлению платят в среднем 1 379 рублей в одну сторону (плюс 28% к 2019 году).

Также в топ-10 самых популярных внутренних ж/д направлений из Москвы на новогодние праздники вошли маршруты до Петрозаводска, Саратова, Котласа, Брянска, Ростова-на-Дону, Ярославля и Белгорода.

Анализ проводился на основе билетов, оформленных для поездки в период с 25 декабря 2021 года по 10 января 2022 года. По данным аналитиков Туту.ру, больше всего билетов оформлено на 29 и 30 декабря. Суммарно на эти два дня приходится около 24% бронирований в период с 25 декабря по 10 января, несмотря на то, что нерабочие дни начинаются 31 декабря.

По данным продаж Туту.ру, на бронирования по России у самостоятельных путешественников приходится 95%.

"Пока из зарубежных направлений россиянам доступны только Беларусь и Абхазия. Также планируется возобновление железнодорожного сообщения с Финляндией, однако эта страна пока не готова принимать россиян, путешествующих с туристическими целями", - говорится в исследовании.

При этом, в допандемийное время на зарубежные путешествия на поездах в период новогодних праздников также приходилось около 5%, но тогда выбор маршрутов был более разнообразным.