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Пользователи Tesla жалуются на проблемы с доступом в свои автомобили из-за сбоя

По данным NBC, несколько десятков водителей сообщили об этом в социальных сетях

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Владельцы электромобилей Tesla испытали трудности в пятницу с доступом в свои машины из-за технического сбоя этой компании. Об этом сообщил телеканал NBC.

По его сведениям, несколько десятков водителей Tesla в социальных сетях пожаловались на то, что не могут попасть в свои автомобили из-за некорректной работы приложения компании.

Несмотря на то, что официально представители Tesla пока не выступили с комментарием по этой проблеме, основатель компании Илон Маск в Twitter ответил "проверяем" на подобную жалобу одного из владельцев седана Model 3 в Южной Корее. Помимо этого, на сервисе Downdetector, отслеживающем работу интернет-ресурсов, было зарегистрировано более 500 сообщений о сбоях в электронных системах Tesla.

Теги
СШАМаск, Илон
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