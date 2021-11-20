Эксперт: в развитии зеленых технологий в России важную роль сыграют ИИ и водород

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков считает ключевыми для достижения Россией углеродной нейтральности технологиями методы оптимизации производств за счет технологий искусственного интеллекта, разработку водородно-топливных элементов и создание модели автономных поселений. Об этом он рассказал ТАСС в субботу.

Отвечая на вопрос ТАСС о том, каковы технологические приоритеты государства в противодействии климатическим изменениям, Песков отметил, что страна сейчас проходит "крайне важный период формирования определенного консенсуса по поводу климатических изменений", при котором эти события уже не воспринимаются как внешние. При этом Россия активно развивает технологии, способствующие достижению углеродной нейтральности.

"В настоящее время в мире происходит четвертый, зеленый энергопереход. Он заключается в переходе на использование возобновляемых источников энергии и в достижении углеродной нейтральности к 2025 году. <...> Россия не стоит в стороне и активно развивается в этом направлении. Например, у нас есть амбициозный проект по созданию на Сахалине Экополиса - нового города, который может стать экологическим "офисом" региона углеродной нейтральности. В его рамках будут апробироваться и внедряться сразу несколько ключевых цифровых и экологичных технологий", - сказал Песков ТАСС.

Среди развиваемых в стране направлений, на которые также делается ставка, он отметил методы повышения эффективности работы предприятий за счет технологий искусственного интеллекта, которые могут, в частности, сократить влияние на окружающую среду добывающих производств. Сегодня количество развивающихся в этой области технологических компаний достигло нескольких тысяч, отметил спецпредставитель президента.

"Практически любой производственный процесс сегодня можно очень существенно оптимизировать, если правильно его пересчитать с помощью машинного обучения. И это работает от металлургии для проектирования, например, новых месторождений примерно с одинаковой эффективностью - в пределах нескольких десятков процентов", - пояснил спецпредставитель президента.

О водороде

Песков также считает важным для адаптации человечества к изменению климата направлением развитие беспилотной авиации для доставки грузов. Такие проекты уже реализуются на Камчатке и Чукотке, уточнил он. При этом водородные технологии он назвал ключевыми.

"У нас есть очень сильный Центр компетенций НТИ по водородно-топливным элементам. Очень правильно, например, тот же Экополис <...> сразу проектировать с использованием водородных накопителей. Наши компании здесь крайне активно участвуют. В этом смысле, конечно, Сахалин как полигон наших технологий является, мне кажется, очень хорошим примером именно сотрудничества территории и стартапов с точки зрения технологического развития", - привел пример Песков.

Водород в чистом виде и в качестве компонента газомоторного топлива (метан-водородной смеси) может оказаться экономически привлекательным и для транспорта, и для использования в ЖКХ в некоторых регионах, отметил он.

"Техника на водороде надежна, неприхотлива, бесшумна и не создает вредных выбросов. На таком топливе без дополнительной заправки можно проехать от 500 до 1 000 км. <...> Переход на водородную стратегию позволит нам сохранить за собой статус экспортера и избежать трансграничных налогов при поставках продукции в Евросоюз. Россия уже занимает хорошие позиции на рынке. Согласно энергетической стратегии России до 2035 года, экспорт водорода из нашей страны должен достигнуть 2 миллионов тонн", - пояснил Песков.

Автономные поселения

Эксперт также отметил важность создания в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и Мурманской области международных арктических станций "Снежинка" - автономных комплексов, работающих на базе возобновляемых источников энергии и водорода (без дизельного топлива). Итогом реализации проекта станет модель автономного поселения, которая может получить распространение, считает он.

"Речь идет о том, что мы можем за эти 10 лет получить технологию строительства жилья в том месте, в котором необходимо, а не в том месте, где есть доступ к энергии. <...> Среднесрочная цель всех в совокупности наших стартапов состоит в том, чтобы человек мог жить в энергоэффективном доме в том месте, которое ему нравится. И для этого иметь транспортную связанность, доступ к городу и к развлечениям, к медицине и так далее", - заключил Песков.

О стратегии

1 ноября правительство утвердило Стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. В рамках целевого сценария предполагается, что к 2050 году парниковые выбросы будут сокращены на 60% от уровня 2019 года и на 80% от уровня 1990 года, такие показатели возможно обеспечить одновременно с ростом экономики. Дальнейшая реализация стратегии позволит России достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

План мероприятий по реализации стратегии планируется разработать в течение шести месяцев, сделать это предстоит Министерству экономического развития РФ.