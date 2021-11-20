Сервисом "Московский инвестор" воспользовались более 1 тыс. раз за год

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Сервис "Московский инвестор" был запущен на инвестиционном портале в ноябре 2020 года для оперативной коммуникации бизнеса с городом по вопросам ведения инвестиционной деятельности, за это время им воспользовались более 1 тыс. раз. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Московский инвестор" на инвестиционном портале позволяет решать вопросы и направлять предложения по улучшению инвестиционного климата в Москве. За год работы сервиса представители бизнеса воспользовались им более 1 тыс. раз. Все направленные сообщения по оперативному каналу связи поступают напрямую в профильный орган исполнительной власти. Воспользоваться сервисом можно и в мобильном приложении Investmoscow", - сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Сервис "Московский инвестор" обеспечивает оперативную обратную связь, которая помогает решить конкретные вопросы пользователям сервиса также определять стратегию взаимодействия, чтобы как можно больше предпринимателей могли инвестировать в город и пользоваться программами поддержки.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко, развивая собственную цифровую экосистему, город стремится дать жителям и предпринимателям возможность решать максимально возможное число вопросов онлайн - без личного визита в органы власти и сбора каких-либо документов. Сервис "Московский инвестор" уже стал важной частью системы онлайн-коммуникаций города с бизнесом. В этом году сервис дополнился новыми возможностями, которые позволяют сообщить о проблеме или предложить идею по поддержке малого и среднего бизнеса, строительству, а также по подключению к инженерным сетям.

"С помощью сервиса "Московский инвестор" пользователи могут получить разъяснения по вопросам, связанным с арендой и выкупом городского имущества, мерами поддержки промышленности, участием в городских торгах, налогообложением, поддержкой малого и среднего бизнеса, подключением к инженерным сетям, получением лицензий и разрешений, реализацией на территории города девелоперских проектов. Наиболее популярные разделы сервиса сегодня - это "Торги" (им воспользовались 595 раз), "Земля и недвижимость" (199 раз), "Поддержка МСП" (103 раза), "Поддержка промышленности" (55 раз)", - добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Для удобства пользователей в "Московском инвесторе" внедрен классификатор - систематизированный перечень вопросов по различным тематикам. Он формируется исходя из анализа запросов инвесторов, которые поступают в правительство Москвы - например, через линию прямых обращений на инвестпортале. На сегодняшний день в классификатор входит девять категорий и 97 вопросов.