Хайнань запустил новый механизм по декларированию экспорта в электронной торговле

ХАЙКОУ /Китай/, 20 ноября. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань впервые запустила механизм по декларированию грузов в области трансграничной электронной коммерции, предполагающий оперативную доставку товара от поставщика в КНР иностранному потребителю. Об этом сообщила администрация особой экономической зоны "Новый район "Цзяндун" (северная часть острова), где начала действовать более эффективная схема прохождения таможенных процедур.

Как уточняется в официальном заявлении, опубликованном в социальной сети WeChat, речь идет об использовании деклараций, позволяющих при совершении электронной сделки оформлять экспорт товаров через зарубежный склад, то есть по принципу "бизнес потребителю" (B2C). "Это означает, что зона "Цзяндун" первой на территории Хайнаньского порта свободной торговли обеспечила контроль за поставками на внешние рынки по двум механизмам. Второй - B2B ("бизнес для бизнеса") - предполагает прямое межкорпоративное взаимодействие", - прокомментировали местные власти.

Ожидается, что благодаря торговым контактам с другими странами по модели B2C зарубежные потребители будут быстрее получать заказанные в Китае товары. Согласно официальным подсчетам, эффективность перевозок с учетом затраченного времени повысится более чем на 70%, а объем поставок увеличится более чем на 20%.

"Кроме того, снизятся издержки, повысится гарантия послепродажного обслуживания, в целом возрастет эффективность транспортировки в секторе розничных продаж, совершаемых при помощи электронной коммерции, - уточнило управление экономической зоны "Цзяндун". - Мы продолжим создавать благоприятные условия для свободной торговли и трансграничного перемещения капитала".

Предполагается, что благодаря подобным усилиям Хайнань сможет сформировать более надежные цепочки поставок при сотрудничестве со странами - участницами Всестороннего регионального экономического партнерства и государствами, присоединившимися ко Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве.

Динамичные преобразования в области международной торговли

Власти Хайнаня в последнее время активно модернизируют систему внешнеторгового взаимодействия: в январе администрация провинции сообщила, что к 2025 году все местные пограничные пункты таможенного контроля прекратят работу в нынешнем режиме. По словам секретаря хайнаньского парткома Шэнь Сяомина, к 2023 году для этого будут созданы необходимые условия, а затем в течение двух лет власти планируют согласовать второстепенные детали нового механизма. Примерно через три года все жители острова станут относиться к категории населения офшорной территории с особым юридическим статусом, отличающимся от всех прочих граждан материкового Китая.

Согласно официальной статистике, внешний товарооборот Хайнаня за январь - октябрь превысил $17,54 млрд, увеличившись в годовом исчислении на 76,8%. Экспорт вырос на 42,2%, до $4,07 млрд, импорт - на 90,9%, до $13,47 млрд. Среди ключевых торговых партнеров самой южной китайской провинции - Россия, члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, страны Евросоюза, США, Вьетнам и Индонезия.