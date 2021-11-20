На Кубани до 2030 года планируют создать кластер экологизированного АПК

КРАСНОДАР, 20 ноября. /ТАСС/. Кластер экологизированного агропромышленного комплекса планируют создать в Краснодарском крае до 2030 года. Всего по планам экологически чистую продукцию будут производить 70% всей посевной площади региона, сообщает пресс-служба краевой администрации.

"Согласно стратегии социально-экономического развития края до 2030 года, в регионе планируют создать кластер экологизированного АПК. Экологически чистую сельхозпродукцию будут производить на не менее 70% от всей посевной площади", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на сегодня на Кубани работают шесть подобных предприятий. Кроме того, с 1 января 2020 года на Кубани действует закон о развитии производства органической продукции. Он направлен на сохранение природной экосистемы сельхозугодий, увеличение плодородия почвы, повышение качества и безопасности сельхозпродукции.

"Сегодня мы видим большой спрос на экопродукты. Это перспективное направление с большим потенциалом экспортного роста. В регионе уже есть примеры сертифицированных органик-фермеров. Они производят продукцию по международным стандартам органического земледелия. В том числе фрукты, овощи, виноград, зерновые и масличные культуры. Уверен, что дальнейшее развитие направления сможет внести значительный вклад в экономику региона", - сказал губернатор Вениамин Кондратьев, его слова приводит пресс-служба.

Краснодарский край является основным аграрным регионом РФ, эксперты неоднократно называли его гарантом продуктовой безопасности России. Кроме того, Кубань - основной экспортер зерна, основной вид экспортируемой продукции - пшеница.