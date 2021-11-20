Умер соучредитель сети ресторанов Subway Питер Бак

ТАСС, 20 ноября. Сооснователь американской сети быстрого питания Subway Питер Бак умер в возрасте 90 лет. Об этом компания сообщила в субботу в Twitter.

"Наш соучредитель Питер Бак умер. Ему было 90 лет. Добросердечный физик и филантроп доктор Бак оказал долгосрочное влияние, оставив после себя дух упорной работы и преданности делу в каждой из почти 40 000 точек сети. Его наследие живет в Subway - бренде, над созданием которого он усердно работал", - говорится в сообщении. Причина смерти не уточняется.

В 1965 году Питер Бак одолжил $1 000 будущему основателю сети Subway Фреду ДеЛюка, которому на тот момент было 17 лет. На эти деньги ДеЛюка открыл первую точку по продаже сэндвичей, чтобы заработать денег на обучение в университете. В 1968 году сеть получила современное название Subway, а спустя 10 лет она насчитывала 100 точек быстрого питания. В сети Subway уже более 40 000 ресторанов в 112 странах мира.