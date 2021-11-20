Взлетно-посадочную полосу отремонтируют в аэропорту Ставрополя до 2024 года

ПЯТИГОРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Реконструкцию аэропортового комплекса в Ставрополе планируют провести в 2022-2024 годы. На обновление взлетно-посадочной полосы, светосигнального оборудования и строительство объектов управления воздушным движением направят свыше 1,7 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

"В рамках проведения реконструкции аэропортового комплекса Шпаковское (г. Ставрополь) предусмотрено: реконструкция взлетно-посадочной полосы длиной 2 600 метров и шириной 45 метров; реконструкция светосигнального и радиотехнического оборудования; строительство объектов управления воздушным движением; строительство блочно-модульной котельной для обеспечения теплом объектов аэродромной инфраструктуры. Предусмотрено финансирование за счет средств федерального бюджета в размере 1,751 млрд рублей", - отметили в министерстве.

Там добавили, что проектная документация проходит проверку соответствия требованиям нормативных документов в Главной государственной экспертизе РФ. Сроки реализации проекта: второй квартал 2022 года - первый квартал 2024 года.

"Реализация проекта позволит снять существующие ограничения по приему воздушных судов по прочности искусственных покрытий (последние работы по реконструкции взлетной полосы проводились более 20 лет назад), а также по приему и выпуску воздушных судов в условиях ограниченной видимости при неблагоприятных метеорологических условиях, что повысит привлекательность аэропорта Ставрополь для авиакомпаний.