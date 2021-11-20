В Москве к годовщине запуска МЦД выпустят 10 тыс. тематических карт "Тройка"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Тематические карты "Тройка" с дополненной реальностью поступят в кассы ряда станций Московского метрополитена и Московских центральных диаметров (МЦД) 21 ноября. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе МЦД.

"В честь двухлетия Московских центральных диаметров 21 ноября в кассах метро можно будет найти уникальные "Тройки" с дополненной реальностью. Чтобы изображение на них "ожило", нужно навести камеру смартфона на QR-код", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что карты будут доступны в кассах метро на пересадочных с МЦД станциях с 21 ноября. Тираж - 10 тыс. экземпляров. "Еще с помощью новой "Тройки" можно поздравить проект с праздником. Для этого надо сделать селфи в дополненной реальности и выложить его в соцсети с хештегом #2годаМЦД", - сообщили в пресс-службе.

Об идее пуска МЦД было объявлено в ноябре 2017 года, в том же месяце президент России Владимир Путин одобрил проект. Для его реализации потребовалась консолидация сил ключевых ведомств и транспортных компаний России, в том числе, правительств Москвы и Подмосковья, ОАО "РЖД", Минтранса РФ и ГУП "Московский метрополитен". Ожидается, что первые диаметры улучшат транспортное обслуживание более 4 млн человек, проживающих в Москве и области.

МЦД получили название благодаря сквозному характеру пересечения города. Столицу с областью связали железнодорожные линии - МЦД-1 "Белорусско-Савеловский", от Одинцова до Лобни, и МЦД-2 "Курско-Рижский", соединяющий Нахабино и Подольск. Всего планируется открытие пяти диаметров. Еще осталось ввести в эксплуатацию МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово.

Движение по двум диаметрам запустили 21 ноября. Тогда в связи с утренней пиковой нагрузкой произошли сбои на некоторых станциях при использовании карт "Тройка", активированных в пригородных кассах. До 8 декабря проезд на МЦД был бесплатным. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД.