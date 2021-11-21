Эксперт: внедрение ИИ должно быть основано на принципе пользовательского контроля

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Оператор искусственного интеллекта (ИИ) должен осуществлять пользовательский контроль и иметь возможность предотвратить ошибочные юридически значимые решения, которые принял ИИ. Такое мнение ТАСС высказала директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская.

"Использование искусственного интеллекта требует применения принципа пользовательского контроля. Суть заключается в том, что у оператора искусственного интеллекта есть право не согласиться с решением, предложенным искусственным интеллектом, и принять собственное. Принцип пользовательского контроля - это возможность человека-оператора предотвратить ошибочные юридически значимые решения, которые принял искусственный интеллект", - сказала она.

По словам Куровской, за любые последствия принятых искусственным интеллектом решений всегда должен отвечать только человек, в том числе ответственный за разработку системы ИИ, ее внедрение и использование.

Общие нормы

Сегодня в российском законодательстве есть общие нормы, действие которых применимо к ситуациям, связанным с использованием ИИ. Тем не менее специализированного законодательства, посвященного ИИ, пока нет не только в России, но и в мире, уточнил ТАСС главный эксперт-юрист Главного радиочастотного центра Денис Садовников. "Как я недавно отмечал на Экспертном совете по искусственному интеллекту при НТЦ ГРЧЦ, в России пока отсутствует специализированное законодательство, посвященное ИИ. Мировым лидером в разработке такого законодательства сегодня является Евросоюз. 21 апреля Еврокомиссия опубликовала для общественного обсуждения и консультаций первый в мире проект закона - Artificial Intelligence Act", - отметил он.

По словам Садовникова, в связи с тем, что сейчас под ИИ понимаются чаще всего системы машинного обучения и другие системы, работающие на основе данных, необходимо полностью соблюдать принципы обработки данных и права субъектов. Это преобладающая точка зрения в мире, и не только в академических кругах, но и на практике.

"Однако действующий отечественный закон "О персональных данных" принят в 2006 году. По большей части он представляет собой дословный перевод Директивы Евросоюза 95/46, которая была принята в 1995 году, и Конвенции Совета Европы о защите прав физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных 1980 года. Фактически закон отражает реалии середины 1990-х годов, когда ни о каком массовом использовании ИИ никто и не помышлял", - отметил собеседник агентства.

По его словам, сейчас стоит вопрос о совершенствовании регулирования. "Взятый Россией курс на цифровизацию требует ликвидировать отставание в регулировании, особенно в части защиты прав граждан", - заключил Садовников.