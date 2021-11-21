{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин утвердил распоряжение о выделении 1,4 млрд руб. поддержки аграриям Дальнего Востока

Мера позволит поддержать свыше 200 организаций агропромышленного комплекса и более 3 тыс. местных жителей, имеющих личные подсобные хозяйства

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении около 1,4 млрд рублей на помощь дальневосточным аграриям, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций в 2021 году. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе кабмина.

"Из общей суммы более 1 млрд рублей поступит в Амурскую область. Именно там был отмечен наибольший урон сельхозкультурам, поголовью животных, инфраструктуре и имуществу. Остальные деньги направят в Якутию, Еврейскую автономную область, Забайкальский и Хабаровский края", - уточняется в сообщении.

Как отмечал Мишустин 17 ноября на заседании правительства, мера позволит поддержать свыше 200 организаций агропромышленного комплекса и более 3 тыс. местных жителей, имеющих личные подсобные хозяйства. За счет выделенных денег аграрии смогут погасить лизинговые платежи и проценты по льготным краткосрочным и инвестиционным кредитам.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Исследование: россияне в 1,6 раза увеличили число покупок в офлайн-магазинах в 2021 году
Число онлайн-заказов снизилось на 12% в сравнении с 2020 годом
Читать полностью