Совокупный бюджет моногорода Невинномысска за пять лет вырос до 4 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Совокупный бюджет моногорода Невинномысска на Ставрополье за пять лет вырос с 1,8 млрд рублей до 4 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС глава города Михаил Миненков.

"Сейчас будем принимать бюджет на 2022 год - 1 млрд 200 млн рублей собственных доходов. Все национальные проекты, краевые адресные инвестиционные программы, краевые программы мы охватываем, находим деньги на софинансирование. Совокупный бюджет с 2016 года с 1 млрд 800 млн рублей сегодня увеличили, участвуя во всех программах, до 4 млрд - 4,5 млрд рублей", - сказал он.

Миненков отметил, что пять лет назад собственные доходы бюджета города не превышали 700 млн рублей. "Пять лет плодотворной работы, быстро развивающийся город, на выравнивание бюджета мы сегодня не получаем денег, у нас есть свои собственные доходы. Мы планируем в ближайшие пять лет идти в таком же темпе с увеличением собственных доходов ежегодно порядка 8,5% - 12%. В прошлые пять лет прирост составлял от 8% до 9%. Улучшить прогноз нам позволяет развитие производств на территории города, рост налоговых поступлений", - пояснил глава города.

Невинномысск с населением более 116 тыс. человек является единственным моногородом Ставропольского края. Градообразующие предприятия - производитель удобрений "Невинномысский азот" и производитель аэрозольной косметики и хозяйственно-бытовых товаров "Арнест".