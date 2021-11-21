Григоренко поздравил сотрудников налоговой службы с профессиональным праздником

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. ФНС России удерживает уверенное технологическое лидерство и является примером не только для органов государственной власти, но и для всей отечественной цифровой сферы, сообщил в поздравлении сотрудникам и ветеранам налоговой службы по случаю профессионального праздника вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"Ни для кого не секрет, что в последние годы ФНС России удерживает уверенное технологическое лидерство, являясь примером не только для органов государственной власти, но в целом для отечественной цифровой сферы. Без вашего ответственного и добросовестного труда эти достижения были бы невозможны", - приводятся его слова в воскресенье на сайте кабмина.

По словам зампреда правительства, за более чем 30 лет работы служба превратилась в бесперебойно работающий организм, который обеспечивает стабильность финансовой системы РФ.

21 ноября в России ежегодно отмечается День работника налоговых органов - профессиональный праздник сотрудников Федеральной налоговой службы, установленный указом главы государства от 11 ноября 2000 года. Выбор даты обусловлен тем, что 21 ноября 1991 г. президентом РСФСР Борисом Ельциным был подписан указ о создании Государственной налоговой службы.