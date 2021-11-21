Долг госпредприятий Украины перед компанией Ахметова превышает $560 млн

КИЕВ, 21 ноября. /ТАСС/. Долг государственных предприятий на рынке электроэнергии Украины перед компанией ДТЭК, которая принадлежит крупному бизнесмену Ринату Ахметову, превышает 15 млрд гривен (более $560 млн). Об этом в воскресенье сообщил менеджер по стратегическим коммуникациям ДТЭК Александр Шевелев.

"Тема долгов на энергорынке очень масштабна. Общая сумма долгов государства перед ДТЭК превышает 15 млрд гривен", - написал Шевелев в Facebook.

По его словам, из общего долга 6,7 млрд гривен - это долг госпредприятия "Энергорынок", более 2 млрд гривен - долг государственной компании "Укрэнерго" и 4,3 млрд гривен - долг ГП "Гарантированный покупатель" за произведенную, но неоплаченную "зеленую" электроэнергию. Он так же отметил, что сообщения о якобы долгах компании перед "Укрэнерго" или "Нафтогазом" не соответствуют действительности, поскольку этих долгов не существует, а есть только претензии сторон, рассматриваемые в суде.

Менеджер подчеркнул, что все организации ДТЭК являются самостоятельными юридическими лицами, разделенными в соответствии с требованиями украинского и европейского законодательства, и не могут отвечать за обязательства друг друга. "ДТЭК всегда выполняет взятые на себя обязательства и действует строго в соответствии с законом. Этого же мы ждем от остальных участников рынка, прежде всего от государства", - подчеркнул Шевелев.

Ранее компания - оператор энергосистемы Украины "Укрэнерго" разместила пятилетние еврооблигации на $825 млн под 6,875% годовых под госгарантии, которые предназначены для финансирования проектов "зеленой" энергетики в стране, в том числе на погашение долгов, накопившихся перед производителями зеленой энергии. Впоследствии средства были перечислены госкомпании "Гарантированный покупатель", это предприятие направило их в государственный Ощадбанк для расчета с производителями. Между тем в субботу, 13 ноября, кабмин на внеочередном заседании уволил главу "Гарантированного покупателя" Константина Петриковца. Сам он заявил, что отправлен в отставку "за отказ выполнять незаконные указания". Петриковец утверждал, что отказался перевести средства от "зеленых" еврооблигаций не по назначению, а направил их в банк именно для расчетов с "зеленой" генерацией.

15 ноября компания ДТЭК сообщила, что Ощадбанк в итоге перечислил средства производителям "зеленой" энергии в полном объеме, за исключением самой ДТЭК. В компании заявили о дискриминационных действиях со стороны правительства. Было отмечено, что дальнейшие задержки с погашением долгов (в целом 4,3 млрд гривен, или почти $163 млн) будут расцениваться как усиление политического и финансового давления на бизнес. Ранее украинским СМИ сообщали, что задержки с выплатами ДТЭК является одним из проявлений негласного политического противостояния между президентом Украины Владимиром Зеленским и Ахметовым.