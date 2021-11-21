Энергоблок №6 Ленинградской АЭС отключили от сети для ремонта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Энергоблок №6 Ленинградской АЭС (ЛАЭС, филиал АО "Концерн Росэнергоатом") отключен от сети для проведения ремонтных работ, блоки №3, №4 и №5 продолжают функционировать. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в управлении информации и общественных связей Ленинградской АЭС.

"21 ноября 2021 года энергоблок №6 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС отключен от сети для проведения ремонтных работ на тепломеханическом оборудовании турбинной установки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что работают энергоблоки №3, №4 и №5, несущие суммарную нагрузку согласно диспетчерскому графику 3 180 МВт. Энергоблоки №1 и №2 остановлены для последующего вывода из эксплуатации. Радиационный фон на АЭС и в районе ее расположения не превышает естественных фоновых значений.

Ленинградская АЭС - крупнейшая в России по установленной мощности действующая атомная электростанция. Это единственная в РФ станция, где действуют энергоблоки двух разных типов - канальные уран-графитовые и водо-водяные. Станция состоит из 6 энергоблоков. За время работы ЛАЭС выработала 1 трлн 80 млрд кВтч электроэнергии, это рекордный показатель для отечественной атомной энергетики.

ЛАЭС расположена в городе Сосновый бор Ленинградской области. Строительство станции началось в сентябре 1967 года, а первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1973 году.