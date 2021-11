СМИ: консорциум из Индии рассматривает вхождение в проект "Восток ойл" "Роснефти"

ТАСС, 21 ноября. Консорциум, состоящий из индийских нефтяных компаний ONGC Videsh Ltd (OVL), Indian Oil Corp Ltd (IOCL) и Oil India Ltd (OIL), рассматривает возможность вхождения в проект "Роснефти" "Восток ойл". Компании уже завершили техническую оценку 30 из 52 месторождений проекта, сообщает в воскресенье индийская газета Mint со ссылкой на источники.

"Переговоры находятся на предварительной стадии. Для "Восток ойл" проведена техническая оценка 30 лицензионных участков. <...> Как только запасы совпадут с данными оператора, начнется коммерческая оценка", - сказал газете источник, знакомый с ситуацией.

Индия также рассматривает возможность инвестировать в российский проект "Арктик СПГ - 2" компании "Новатэк".

В "Роснефти" сообщили, что ведут переговоры с рядом инвесторов, в том числе индийскими, по вхождению в "Восток ойл". "Роснефть ведет переговоры с несколькими потенциальными партнерами, в том числе с индийским консорциумом", - цитирует "Минт" сообщение представителя российской компании.

"Ресурсная база проекта сопоставима с крупнейшими нефтяными провинциями Ближнего Востока или сланцевыми формациями в США. Высокое качество сырья устраняет необходимость в отдельных установках на нефтеперерабатывающих заводах и значительно снижает выбросы парниковых газов в рамках проекта", - добавил представитель компании.

"Роснефть" приступила к реализации проекта "Восток ойл" на севере Красноярского края в 2020 году. Проект "Восток ойл" включает в себя 52 лицензионных участка, в границах которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное месторождения, а также новые, уникальные по запасам перспективные месторождения: Пайяхское и Западно-Иркинское. Добыча углеводородов на проекте "Восток ойл" может начаться в 2024 году и может быть доведена до 100 млн тонн в год уже в начале следующего десятилетия.