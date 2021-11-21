{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: консорциум из Индии рассматривает вхождение в проект "Восток ойл" "Роснефти"

Переговоры находятся на предварительной стадии, для "Восток ойл" проведена техническая оценка 30 лицензионных участков, отмечает газета Mint

ТАСС, 21 ноября. Консорциум, состоящий из индийских нефтяных компаний ONGC Videsh Ltd (OVL), Indian Oil Corp Ltd (IOCL) и Oil India Ltd (OIL), рассматривает возможность вхождения в проект "Роснефти" "Восток ойл". Компании уже завершили техническую оценку 30 из 52 месторождений проекта, сообщает в воскресенье индийская газета Mint со ссылкой на источники.

"Переговоры находятся на предварительной стадии. Для "Восток ойл" проведена техническая оценка 30 лицензионных участков. <...> Как только запасы совпадут с данными оператора, начнется коммерческая оценка", - сказал газете источник, знакомый с ситуацией.

Индия также рассматривает возможность инвестировать в российский проект "Арктик СПГ - 2" компании "Новатэк".

В "Роснефти" сообщили, что ведут переговоры с рядом инвесторов, в том числе индийскими, по вхождению в "Восток ойл". "Роснефть ведет переговоры с несколькими потенциальными партнерами, в том числе с индийским консорциумом", - цитирует "Минт" сообщение представителя российской компании.

"Ресурсная база проекта сопоставима с крупнейшими нефтяными провинциями Ближнего Востока или сланцевыми формациями в США. Высокое качество сырья устраняет необходимость в отдельных установках на нефтеперерабатывающих заводах и значительно снижает выбросы парниковых газов в рамках проекта", - добавил представитель компании.

"Роснефть" приступила к реализации проекта "Восток ойл" на севере Красноярского края в 2020 году. Проект "Восток ойл" включает в себя 52 лицензионных участка, в границах которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное месторождения, а также новые, уникальные по запасам перспективные месторождения: Пайяхское и Западно-Иркинское. Добыча углеводородов на проекте "Восток ойл" может начаться в 2024 году и может быть доведена до 100 млн тонн в год уже в начале следующего десятилетия.

Теги
ИндияРоссия
Эксперты: продовольственные цены в России могут оставаться на повышенном уровне до лета
При этом, как отмечается в обзоре агентства АКРА, инфляция будет близка к сезонной норме уже весной-летом 2022 года
Читать полностью