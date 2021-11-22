Депутат Госдумы заявил, что энергосистема Крыма сбалансирована и независима от Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Крым обеспечен стабильным электроснабжением, энергосистема полуострова сбалансирована и не зависит от поставок с Украины. Об этом заявил ТАСС депутат Госдумы, ранее возглавлявший профильный комитет в парламенте региона, Леонид Бабашов, комментируя ситуацию в регионе по прошествии шести лет с момента начала энергетической блокады полуострова, которую называют "блэкаут".

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Ровно шесть лет назад в ночь на 22 ноября 2015 года украинские активисты подорвали опоры ЛЭП в Херсонской области Украины, оставив без электроэнергии более 2 млн жителей Крыма. Энергосистема полуострова перешла на изолированный режим работы, был введен режим ЧС, начали применяться веерные отключения потребителей. Ситуация улучшилась с запуском энергомоста с Кубани через Керченский пролив мощностью 400 МВт. Затем были построены новые сети, запущены энергоблоки Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе.

"Сейчас мы независимы от иностранных государств, как по электрической, так и по газовой сети, другим коммуникациям. Полуостров полностью обеспечен электроэнергией, у нас работает ряд модернизированных электростанций и новых, построенных после 2014 года. Плюс осуществляется переток энергии по энергомосту со стороны материковой России. В Крыму - устойчивая сбалансированная энергосистема", - сказал Бабашов.

Парламентарий отметил, что для дальнейшего роста экономики полуострова необходимо и развитие энергосистемы. "В Крыму появляются новые предприятия, ведется активная жилая застройка, поэтому в ближайшем будущем потребуется увеличить количество электроэнергии на полуострове. Сейчас, насколько мне известно, обсуждается вопрос о строительстве дополнительных энергоблоков на существующих симферопольской и севастопольской электростанциях", - рассказал Бабашов.

По его словам, реализуется также программа модернизации разветвленной подводящей электросети в городах и поселках, состояние которой после украинского периода по-прежнему не отвечает современным требованиям.

Об энергетической блокаде полуострова

Инициаторами продовольственной, транспортной, а затем и энергетической блокады полуострова считают сторонников главы запрещенного в РФ "Меджлиса крымско-татарского народа" Рефата Чубарова наряду с бывшим вице-премьером Крыма Ленуром Ислямовым, а также депутатом Верховной рады Украины Мустафой Джемилевым. Суд заочно приговорил Ислямова к 18 годам лишения свободы, Чубарова - к шести годам колонии, дело Джемилева передано в суд.

В результате действий украинских активистов на полуострове одновременно было отключено 845 населенных пунктов, без света остались более 120 тыс. домов. Общее количество отключенных абонентов составило более 1,5 млн человек. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС, применялись веерные отключения потребителей.

Ущерб предприятиям Крыма от прекращения поставок электроэнергии с территории Украины превысил 1,1 млрд рублей, сообщили в январе 2016 года ТАСС в прокуратуре республики. Такие данные в ведомство были предоставлены государственным предприятием "Крымэнерго", которому сведения об убытках направляли учреждения и организации полуострова. Ранее сообщалось, что "Крымэнерго" предъявило иск на 1 млрд рублей бывшему вице-премьеру республики Ислямову.