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Власти Камчатки вводят новые меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии

Наиболее пострадавшими сферами признали общепит, гостиницы, спортивные организации и учреждения дополнительного образования для детей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 ноября. /ТАСС/. Новые меры поддержки бизнеса вводят власти Камчатки для сфер, наиболее пострадавших от распространения коронавируса: общепита, гостиниц, организаций дополнительного образования для детей, спорторганизаций. Среди основных мер - налоговые льготы и денежные компенсации, сообщил в Instagram глава региона Владимир Солодов.

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"Итоги оперативного совещания - главное: поддержка бизнеса, пострадавшего от ограничений в связи с коронавирусом (общепит, гостиницы, дополнительное образование, фитнес, отдельные группы туроператоров). Дальнейшее предоставление налоговых льгот по УСН, компенсация разрывов по минимальной оплате труда, субсидирование до 500 тыс. рублей для тех, у кого доход в сравнении с октябрем 2021 года упал на 20% и более", - написал Солодов.

Окончательный список мер поддержки бизнеса утвердят 24 ноября. Ранее предприятия общественного питания Камчатки начали массово обращаться к главе региона с просьбой отменить QR-коды для посещения заведений.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировали около 21,9 тыс. случаев заражения коронавирусом, 16,6 тыс. пациентов выздоровели, 476 умерли. Привились первой дозой вакцины более 110 тыс. человек. Вход в большинство учреждений края осуществляется по QR-кодам, с 23 ноября он потребуется и при перемещении междугородным транспортом. Ограничительные меры по коронавирусу на полуострове продлили до конца ноября.

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РоссияКамчатский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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