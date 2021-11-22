Бизнес России просит Мишустина распространить "гильотину" на архразведку из-за издержек

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Бизнес-объединение "Деловая Россия" предложило рассмотреть в рамках так называемой регуляторной гильотины постановление кабмина РФ, утверждающее положение о государственной историко-культурной экспертизе. Об этом говорится в письме председателя "Деловой России" Алексея Репика премьер-министру РФ Михаилу Мишустину (есть в распоряжении ТАСС).

"Полагаем, что постановление правительства РФ от 15 июля 2009 года номер 569 "Об утверждении положения о государственной историко-культурной экспертизе" необходимо в кратчайшие сроки рассмотреть в рамках "регуляторной гильотины", - говорится в письме.

В соответствии с документом, чтобы провести экспертизу, нужно заключить договор на археологическую разведку планируемой к освоению территории и последующую экспертизу ее результатов с экспертом, отметили в "Деловой России". В деловом объединении считают, что четкой и последовательной процедуры заключения такого договора нет, равно как и внятной методики определения стоимости соответствующих работ и услуг.

"Острая нехватка аттестованных экспертов (около 130 специалистов на всю страну) фактически привела к монополизации этой услуги. В результате процедура проводится по несколько месяцев, ее стоимость исчисляется сотнями тысяч рублей, и эти издержки тяжким бременем ложатся на государство, бизнес и граждан", - отмечает в письме "Деловая Россия".

В бизнес-объединении полагают, что ситуацию должны были изменить поправки в ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", "предусматривающие переход от повсеместной историко-культурной экспертизы к проведению ее на ограниченных территориях", где органы охраны объектов культурного наследия видят наличие объектов археологического наследия. Критерии определения таких территорий должен установить кабмин.

Мнение "Деловой России"

Как отметили в деловом объединении, в ноябре текущего года Минкультуры России внесло в правительство РФ проект, "который вновь меняет регулирование и фактически возвращает требование о повсеместном проведении экспертизы". "Правительство, согласно законопроекту, должно утвердить "перечень видов территорий", где экспертиза не проводится (предполагается, что это сравнительно небольшие по площади, в основном застроенные земли, где археологического наследия ожидать точно не приходится). Однако критерии и порядок формирования этого перечня отсутствуют. И даже для некоторых таких территорий будет введено "археологическое сопровождение" любой экономической деятельности, что влечет дополнительную финансовую нагрузку на государство, бизнес и граждан", - говорится в письме.

В бизнес-объединении считают, что требование о проведении повсеместной экспертизы "заведомо невыполнимо". "Ежегодно только в целях застройки осваиваются сотни тысяч земельных участков общей площадью свыше 50 тыс. га. Если прибавить сюда мелиорацию, сельскохозяйственное производство, лесоустройство и лесовосстановление, получится огромная территория. Объять ее тотальной экспертизой невозможно", - говорится в письме.

В связи с этим "Деловая Россия" также попросила Мишустина "поддержать предложение о прекращении рассмотрения законопроекта Минкультуры России", а также принять меры по скорейшему утверждению критериев "локализации" территорий для проведения экспертизы.

О реформе КНД

В рамках реформы контрольно-надзорной деятельности ("регуляторная гильотина") проводится инвентаризация всех действующих и обязательных требований для бизнеса, чтобы понять, соответствуют ли они современным реалиям. При этом несоответствующие отменялись или изменялись.

Как сообщал в начале года вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, 33% обязательных требований, которые бизнес должен был выполнять, отменены как избыточные либо дублирующие, это порядка 12,3 тыс. нормативно-правовых актов, в которых более 9,3 тыс. документов времен СССР. Вице-премьер пояснял, что оставшиеся две трети обязательных требований "были полностью инвентаризированы и актуализированы, эта работа была проведена совместно с бизнесом".