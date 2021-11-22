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"Известия": россияне увеличили траты на развлечения на 16% в период нерабочих дней

Онлайн-обороты предприятий фастфуда выросли на 20%

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Траты россиян на сферу развлечений выросли на 16% в период нерабочих дней. Об этом в понедельник сообщают "Известия" со ссылкой на исследование Tinkoff CoronaIndex, основанное на данных сервисов "Тинькофф Касса" и "Тинькофф Бизнес".

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Онлайн-обороты предприятий фастфуда выросли на 20% с 28 октября по 7 ноября по сравнению с периодом 23 сентября - 3 октября 2021 года, пишет газета. Средний чек покупки в этой категории увеличился на 9%. Рост спроса на быстрое питание через интернет составил 82% в годовом выражении. Также на 14% увеличилось число интернет-заказов продуктов питания и на 10% - косметики. При этом обороты продавцов в этой категории снизились, так как россияне предпочитали заказывать продукты чаще, но на меньшие суммы.

"Несмотря на ограничения работы досуговых предприятий - во многих регионах посещение было возможно только при предъявлении QR-кода, - офлайн-обороты компаний в сфере развлечений (туристические достопримечательности, ботсады, шоу, музеи и т. д.) выросли на 16% в нерабочие дни. Также выросли и обороты почтовых компаний и курьерских сервисов на 35%, медицинских учреждений - на 117%", - цитирует газета текст исследования.

Кроме того, по данным аналитиков, в годовом выражении более чем на 20% выросли обороты в категориях "авиа" и "транспорт".

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