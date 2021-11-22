В Москве запустят новый курс для бизнеса об использовании soft skills в управлении

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ запускает с 23 ноября новый онлайн-курс для столичных управленцев, собственников компаний и будущих предпринимателей "Ключевые soft-навыки руководителя в бизнесе", слушателей научат руководить командой при помощи soft skills или так называемых "мягких навыков". Об этом в понедельник сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"На занятиях участники узнают о последних трендах в бизнес-администрировании, а также отработают навыки эффективного лидера, продавца и коммуникатора. Благодаря полученным знаниям они смогут сплотить своих подчиненных, чтобы совместными усилиями расширить общее дело. Вебинары будут полезны как управленцам и собственникам бизнеса, так и тем, кто только задумывается о том, чтобы заняться предпринимательством", - приводится в сообщении комментарий руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.

Soft skills помогают самостоятельно и эффективно действовать в рабочих ситуациях. К мягким или гибким навыкам относятся умение критически мыслить, успешно решать поставленные задачи, выступать перед публикой, вести переговоры, координировать работу команды, формировать крепкие деловые и личные отношения.

Онлайн-курс состоит из шести занятий, начало каждого из которых - в 19:00. На первом вебинаре предприниматели узнают о маркетинговой стратегии H2H (human to human или "человек для человека"). Согласно ей, на первый план выходит не сама продукция, а человек с его индивидуальными особенностями. Задача такой стратегии - очеловечить внешнюю коммуникацию компании. Темой второго занятия, запланированного на 25 ноября, станет B2B (business to business или "бизнес для бизнеса"). На нем слушателей научат взаимодействовать с деловыми партнерами.

Третий и четвертый уроки (30 ноября и 2 декабря) проведут в формате практикума. На них расскажут о коммуникациях в бизнесе и личной жизни. Тема пятого вебинара (7 декабря) - ментальные модели. Это идеи, стратегии и способы понимания, основанные на личном опыте. Шестой семинар запланировали на 9 декабря, на нем участников познакомят с маркетинговой концепцией O2O (online to offline или "онлайн для офлайна"). Ее цель - привлечение клиентов с помощью цифровых каналов.

По окончании обучения каждому слушателю пришлют электронный сертификат. Количество участников не ограничено.