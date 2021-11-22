Минпромторг РФ подготовил дорожную карту развития производства стройматериалов в ДФО

ХАБАРОВСК, 22 ноября. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ разработало дорожную карту по развитию в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) производства строительных материалов. Об этом сообщила в понедельник заместитель начальника отдела развития промышленности, строительных и нерудных материалов департамента металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли РФ Мария Демьянова, выступая на конференции в Хабаровске, посвященной вопросам формирования концепции строительного кластера.

На прошедшем в сентябре Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президент России Владимир Путин отметил дефицит стройматериалов на Дальнем Востоке. В связи с этим глава государства поручил подготовить предложения по созданию строительного кластера в Хабаровском крае, а также призвал кратно увеличить производство стройматериалов в Дальневосточном федеральном округе.

"Минпромторгом во исполнение поручения заместителя председателя правительства - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Петровича Трутнева ведется работа по формированию программы развития промышленности строительных материалов в ДФО. В рамках проводимой работы нами с представителями субъектов ДФО было проведено совещание, на котором обсуждались вопросы потребностей и проблем, которые возникают при строительстве не только в Хабаровском крае, но и на территории всего округа. По результатам совещания нами от субъектов ДФО были получены предложения, на основании которых нами подготовлен проект дорожной карты", - сказала Демьянова.

По ее словам, Минпромторг предлагает проработать вопрос утверждения субсидий на транспортировку строительных материалов в дальневосточном регионе, подготовить предложения по льготным тарифам РЖД на перевозку продукции промышленности стройматериалов и необходимого оборудования и по субсидиям на возмещение части потерянного дохода. Предлагается ввести и субсидии на понесенные затраты на проценты по кредитам предприятий на оплату лизинга и модернизацию производств, на компенсацию затрат на электроэнергию, потребляемую при выпуске стройматериалов, на обучение персонала и другое.

"Также, по нашему мнению, необходимо разработать программу стимулирования предприятий для того, чтобы они обращались за помощью в региональные фонды развития. В том числе данные мероприятия включают в себя докапитализацию региональных фондов развития промышленности", - сказала Демьянова.

Дополнения в программу развития ДФО

Она указала, что важно также дополнить стратегию социально-экономического развития ДФО положениями, предусматривающими развитие промышленности строительных материалов, подготовить предложения о создании на территории всех регионов Дальнего Востока промышленных кластеров. "Все эти мероприятия позволят поддержать и развить промышленность строительных материалов не только на территории Хабаровского края, но и на всей территории ДФО. В ближайшее время проект дорожной карты будет направлен на согласование в заинтересованные органы федеральной власти и субъектов ДФО, после чего она будет представлена в правительство РФ на утверждение", - сказала Демьянова.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев во время конференции сообщил, что в регионе уже определены участники промышленного кластера и комплекс мер государственной поддержки для них, сообщается на сайте регионального правительства. Теперь нужно создать условия для работы - обеспечить преференции и защиту локального рынка.