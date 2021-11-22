В РФ предложили развивать креативный бизнес на территориях малочисленных народов Севера

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Рабочая группа по вопросам развития экосистемы творческого предпринимательства и сервисной экономики в России предложила развивать креативное предпринимательство на территориях традиционного природопользования. Об этом в понедельник сообщила пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ) по итогам заседания рабочей группы на Международном фестиваля креативных индустрий в Ханты-Мансийске.

"В итоговой резолюции рабочей группы также отметили необходимость объединения инноваций и традиций в качестве единой концепции развития креативного предпринимательства на территориях традиционного природопользования. Особый акцент сделан на то, что решение задач по возрождению национальных традиций коренных народов Севера, сохранению исторического наследия региона, поддержки интеграции в общественную жизнь людей с ограниченными возможностями, возрождения локальной идентичности в молодом поколении неразрывно связано с экономическим ростом и развитием креативных индустрий региона", - говорится в сообщении.

По итогам заседания в числе приоритетных задач также назвали создание банка данных креативных проектов, обеспечение доступа бизнесу, некоммерческим организациям и представителям региональных управленческих команд к единому сервису по предложению, поиску и подбору практик, рекомендациям экспертов для распространения успешного опыта, отметили в пресс-службе АСИ.

Ранее стало известно, что креативные пространства на месте промышленных зон и заброшенных зданий создадут в 10 регионах России. Как отметила руководитель Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, АСИ разработало предложения по поддержке креативных кластеров в России. "Для нас это возможность посмотреть, какая инфраструктура и меры поддержки нужны, какие изменения в нормативно-правовой базе необходимо внести, чтобы модели по созданию креативных кластеров были устойчивыми. Пакет таких предложений мы уже направили в Министерство экономического развития и отрабатываем эти вопросы с коллегами", - приводит ее комментарий пресс-служба.

Чупшева уточнила, что ежегодно в мировой экономике темпы роста креативных индустрий составляют 15-20%. "В нашей стране работают 748 тыс. организаций креативных индустрий, которые генерируют 3,2% от суммарной выручки всех организаций. В креативных индустриях заняты почти 5% от общего числа сотрудников предприятий, вклад в экономику городов - от 1 до 18% ВРП. Это те предпосылки, которые дают нам возможность создавать условия для развития кадрового потенциала, формирования необходимой инфраструктуры и поддержки креативных проектов", - приводит ее комментарий пресс-служба.

По словам главы АСИ, важно создавать центры творческих индустрий не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. Таким образом, творческие люди смогут реализовывать свои проекты и амбиции на местах, "не уезжать в поисках комфортной экосистемы", отметила она. Чупшева заявила, что рабочая группа по развитию креативных индустрий должна стать методическим, экспертным центром, который будет способствовать формированию запросов на изменение законодательного регулирования и мер поддержки.

Работа группы

Руководитель рабочей группы, директор социальной платформы фонда "Росконгресс" - фонда "Инносоциум" Елена Маринина заявила о необходимости создания методологии и критериев оценки креативных индустрий, определения текущих барьеров развития и способов их преодоления. Также нужно наметить финансовые и нефинансовые меры поддержки проектов, составить перечень приоритетных направлений развития для регионов, сформировать международную экосистему для обмена опытом и практиками, собрать лучшие глобальные тренды и создать методики обучения креативных кадров, считает она.

Как уточнили в пресс-службе АСИ, на сегодняшний день в вузах по направлениям, связанным с креативными индустриями, обучаются 1,5 млн студентов. Это около 40% от всех студентов РФ. Как считает заместитель министра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина, при этом наблюдается значительный разрыв в понимании технологии и современных методов в создании креативных продуктов между преподавательским составом и студентами.

"Есть острая необходимость привлечения преподавателей-практиков. Министерство высшего образования и науки уже завершило актуализацию образовательных стандартов в соответствии с профстандартами", - приводит комментарий Дружининой пресс-служба.