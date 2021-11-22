"Известия": власти обсуждают введение платы за проезд по дорогам для экомобилей

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ предложило ввести покилометровую оплату проезда по дорогам для всех категорий транспортных средств (ТС), работающих на альтернативных видах топлива. Об этом в понедельник сообщила газета "Известия" со ссылкой на письмо ведомства в правительство от 18 октября.

Сейчас владельцы такого транспорта не платят за пользование дорожной инфраструктурой, но наравне с другими оказывают на нее негативное воздействие.

По данным газеты, Минтранс также выступает за введение акциза на экологичное топливо - газомоторное, электроэнергию, водород - и предлагает распространить на региональные дороги принцип "пользователь платит" в отношении грузовых автомобилей.

Эти инициативы подготовлены для правительства как новые источники для пополнения дорожных фондов.

В пресс-службе кабмина "Известиям" подтвердили получение письма и отметили, что в настоящее время ведется экспертная проработка вопроса.

В Минтрансе и Минфине на запросы издания не ответили. В Минэкономразвития предложения Министерства транспорта по включению альтернативных видов топлива в состав налогооблагаемой продукции и переходу к системе покилометровой оплаты проезда не поддержали, указав, что они приведут к уменьшению спроса на электротранспортные средства.