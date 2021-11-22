Жители Омска в ноябре впервые получат возможность улететь напрямую в ямальский Ноябрьск

ОМСК, 22 ноября. /ТАСС/. Компания Red Wings с 27 ноября запустит субсидируемый авиарейс из Омска в город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа, где многие жители Сибири работают вахтовым методом, сообщила в понедельник пресс-служба омского аэропорта им. Д. М. Карбышева. Данное направление из Омска открывается впервые.

"Авиакомпания Red Wings в ноябре начнет полеты из Омска в Ноябрьск. Для выполнения рейсов будут задействованы новейшие комфортабельные суда SSJ-100, вмещающие сто пассажиров. Полеты субсидируются из региональных и федерального бюджетов, что позволяет установить более низкие цены для пассажиров", - говорится в сообщении.

Полеты начнутся 27 ноября и будут выполняться еженедельно по субботам.

Ранее губернатор Омской области Александр Бурков отмечал, что расширение межрегиональной сети рейсов является одним из основных направлений развития омского аэропорта. По его словам, в 2021 году пассажиропоток аэропорта им. Карбышева достигнет 1,3 млн человек. На субсидирование межрегиональных рейсов правительство региона выделило в этом году 100 млн рублей.

Месяц назад Бурков сообщал, что правительство региона договорилось с Red Wings о базировании самолетов авиакомпании в аэропорту Омска. Это позволит увеличить частоту полетов и количество межрегиональных маршрутов.