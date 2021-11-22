В кластер стройматериалов в Хабаровском крае войдут профильные предприятия и два вуза

ХАБАРОВСК, 22 ноября. /ТАСС/. Профильные предприятия и вузы войдут в кластер строительных материалов в Хабаровском крае, сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале по итогам конференции в Хабаровске, посвященной вопросам формирования концепции кластера.

На прошедшем в сентябре Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президент России Владимир Путин отметил дефицит стройматериалов на Дальнем Востоке. В связи с этим глава государства поручил подготовить предложения по созданию строительного кластера в Хабаровском крае, а также призвал кратно увеличить производство стройматериалов в Дальневосточном федеральном округе. Ранее сообщалось, что в кластер войдет завод "Амурсталь" - единственное на Дальнем Востоке металлургическое предприятие.

"В кластер войдут профильные предприятия - такие, как Хабаровский завод строительной керамики, компания "Мастер Плит", ведущие вузы - ТОГУ (Тихоокеанский государственный университет, ДВГУПС (Дальневосточный государственный университет путей сообщения)", - написал Дегтярев.

Он добавил, что региональное правительство рассматривает меры поддержки для участников кластера. В частности, это может быть субсидирование по линии федерального бюджета затрат на модернизацию производства, закупку и пуско-наладку нового оборудования для производителей строительных материалов.