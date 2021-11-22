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Облигации "Роснано" падают в цене на 5-20% после открытия торгов

Доходности бондов компании выросли до 12-47%

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Облигации "Роснано" на Мосбирже по состоянию 10:32 мск упали в цене на 5-20%, следует из информации торговой площадки.

Доходности бондов компании выросли до 12-47%.

На Мосбирже обращаются девять выпусков облигаций "Роснано" общим объемом 71,5 млрд рублей.

В пятницу, 19 ноября, торги этими ценными бумагами были приостановлены Московской биржей в соответствии с предписанием Банка России. "Роснано" также сообщило о том, что накопленный долг и текущая финансовая модель компании требуют корректировок и существует возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев.

"Роснано" также заявило, что планирует продолжить процесс открытого диалога с кредиторами и иными заинтересованными лицами.

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