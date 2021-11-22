Более 300 млн пассажиров перевезли за два года поезда на МЦД-1 и МЦД-2

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Движение по Московским центральным диаметрам запустили два года назад, в ноябре 2019 года. За это время новое наземное метро перевезло свыше 300 млн пассажиров, сообщается в понедельник на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Уже два года пассажиры пользуются МЦД - новым наземным метро, которое создает "бесшовное" пространство в Московской агломерации. За это время комфортные поезда перевезли 309 млн человек - это больше чем вдвое превышает население России. Их выбирают не только для передвижения между областью и городом, но и для поездок внутри Москвы, используя как альтернативу другому общественному и личному транспорту", - говорится в сообщении.

В ноябре 2019 года открылось движение по первым двум диаметрам - МЦД-1 и МЦД-2. Первый через центральную часть столицы соединяет Одинцово и Лобню, второй - Нахабино и Подольск. К 2025 году в планах запустить движение по всем пяти маршрутам, которые охватят железнодорожные направления вокруг Москвы.

"МЦД - проект, который позволил переосмыслить функционирование пригородного железнодорожного транспорта в Москве и области. Линии наземного метро создали совершенно другие возможности для миллионов людей и Московской агломерации в целом. Общий рост пассажиропотока, увеличение числа коротких поездок внутри города, сокращение расходов на дорогу, разгрузка автомобильных дорог и метро, мощный импульс для развития некогда забытых и непривлекательных территорий позволяют нам говорить о том, что мы двигаемся в правильном направлении", - приводятся слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Итоги и перспективы развития МЦД

За два года работы МЦД-1 и МЦД-2 построили или реконструировали 22 станции. Из них 13 - для первых двух диаметров, а остальные - для перспективных маршрутов. Все они рассчитаны на рост потока пассажиров. Новые станции - полноценные вокзалы европейского уровня с пассажирскими терминалами, турникетами, билетными кассами, эскалаторами, лифтами, туалетами, электронными табло с расписанием, а также навесами на всю длину платформ. Станции полностью приспособлены для маломобильных пассажиров.

Кроме того, теперь пассажиры МЦД могут воспользоваться помощью сотрудников центра обеспечения мобильности пассажиров. Заявку на сопровождение можно оставить через приложение "Метро Москвы", по телефону или на сайте метрополитена. За два года поступило более 2 тыс. таких запросов. Этой осенью на восьми популярных станциях МЦД, где есть пересадка на метро, установили современные билетные автоматы, с помощью которых можно купить и пополнить карту "Тройка" - и обычную, и в виде кольца, брелока, браслета или других аксессуаров.

"Кроме того, реконструируют и открывают станции для будущих диаметров. Для перспективного МЦД-3, который свяжет Зеленоград и Раменское, готовы транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) "Лихоборы" и "Ховрино", а для МЦД-4 - новая станция Санино и реконструированные Победа, Мичуринец, Крекшино, Внуково, Апрелевка и Кокошкино. Четвертый диаметр станет самым протяженным - через центральную часть мегаполиса он свяжет Апрелевку и Железнодорожный, соединит семь московских железнодорожных вокзалов (Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский). На МЦД-4 будет 18 пересадочных станций с 35 вариантами пересадок на станции метро, МЦК и других диаметров", - отмечается на портале.

Всего в Москве будет пять центральных диаметров. Последний из них - МЦД-5 - планируется запустить до конца 2025 года. Когда все диаметры достроят, у Московской агломерации появится сеть наземного метро из 182 станций, 67 из которых будут пересадочными. Работы продолжаются не только на будущих диаметрах, но и на действующих.

"До конца 2022 года на МЦД-1 после реконструкции откроется станция Тимирязевская. На этом же диаметре в течение года закончатся работы по интеграции станции Окружная с одноименной станцией МЦК (а в перспективе - и с метро), их соединит крытый переход. Также до конца 2022 года на МЦД-2 откроют станции Печатники и Марьина Роща, которые станут ядром крупных ТПУ с пересадками на метро и наземный транспорт. Для будущего МЦД-4 до конца этого года планируется достроить три станции: Матвеевскую, Аминьевскую и Минскую, а в 2022 году построят или реконструируют шесть - Толстопальцево, Мещерскую, Переделкино, Лесной Городок, Очаково, Минскую (второй этап)", - уточняется в публикации.

Кроме того, в следующем году планируется завершить первый этап строительства железной дороги до аэропорта Шереметьево. Также продолжаются масштабные работы по развитию старых и строительству новых участков путей для запуска МЦД-3 и МЦД-4.