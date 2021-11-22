Банк ДОМ.РФ за девять месяцев увеличил чистую прибыль более чем в пять раз

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль Банка ДОМ.РФ по итогам девяти месяцев 2021 года достигла 13 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года этот показатель вырос на 10,6 млрд рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба кредитной организации со ссылкой на промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международным стандартом финансовой отчетности (МСФО).

"По итогам девяти месяцев 2021 года чистая прибыль банка составила 13 млрд рублей. Все ключевые сегменты нашего бизнеса демонстрируют двузначные темпы роста, а объем активов банка вырос более чем на 50% по сравнению с началом года", - приводятся в сообщении слова председателя правления Банка ДОМ.РФ Артема Федорко.

Согласно отчетности, чистые процентные доходы увеличились на 8,7 млрд рублей (на 77%) и достигли 20 млрд рублей, объем активов на 254,7 млрд рублей (на 51,6%) - до 748,7 млрд рублей.

"Основным драйвером бизнеса банка является проектное финансирование: портфель кредитов удвоился с начала года, а объем одобренных лимитов застройщикам превысил 1,8 трлн рублей. Такие показатели позволяют нам уверенно входить в тройку лидеров рынка", - добавил Федорко. С начала года Банк ДОМ.РФ нарастил портфель проектного финансирования строительства жилья на 70,6% - на 763,1 млрд рублей.

В то же время портфель ипотечного кредитования вырос с начала года на 41,4 млрд рублей (на 23,7%) - до 215,9 млрд рублей. Портфель ипотечного кредитования составляет более 40% от общего кредитного портфеля банка, а 41% в структуре выдач приходится на льготные программы ипотеки, говорит Федорко. Кроме того, достаточность собственных средств банка на 30 сентября 2021 года составила 20% по сравнению с 17,1% на начало 2021 года.

Банк ДОМ.РФ - ипотечно-строительный банк, который входит в группу института развития ДОМ.РФ и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства.