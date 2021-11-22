"Ростелеком" реализовал свыше 500 связанных с "Умным городом" проектов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. "Ростелеком" реализовал более 500 проектов, связанных с "Умным городом". Об этом сообщил президент компании Михаил Осеевский на Форуме "умных" городов в рамках Недель российского бизнеса.

"У нас более 500 проектов реализовано, которые можно отнести к понятию "умного города" или "цифрового региона", - отметил он.

Осеевский уточнил, что данные проекты можно разделить на четыре блока: проекты, связанные с безопасностью, интеллектуальные транспортные системы, энергоэффективность и ЖКХ, а также экология и обращение с отходами.

Проект "Умный город" стартовал в России в 2018 году, с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта "Жилье и городская среда". Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы реализации проекта.