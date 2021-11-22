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Автокредитование в России в октябре снизилось на 9%

По данным Объединенного кредитного бюро, каждый предыдущий месяц 2021 года превышал по количеству выданных автокредитов показатель аналогичного месяца 2020 года, за исключением июля, когда выдачи сократились на 3%

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российские банки в октябре предоставили населению на 9% меньше кредитов на покупку автомобилей, чем месяцем ранее, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

"Банки в октябре предоставили населению 65 тыс. кредитов на покупку автомобилей - это на 9% меньше, чем в сентябре 2021 года, а также на 6% меньше, чем в октябре прошлого года", - отмечает в ОКБ.

По данным компании, каждый предыдущий месяц 2021 года превышал по количеству выданных автокредитов показатель аналогичного месяца 2020 года, за исключением июля, когда выдачи сократились на 3%. Таким образом, в октябре было второе и самое крупное сокращение автокредитования в годовом выражении.

По словам главы ОКБ Артура Александровича, из-за дефицита новых авто октябрь стал худшим месяцем в истории по продажам легковых автомобилей в Европе, а в России авторынок снижается четвертый месяц подряд.

"Для автокредитования этот год был удачным: за первые 10 месяцев года российские банки выдали больше кредитов на покупку машин, чем за весь 2020 год, и почти столько же, сколько за весь 2019 год. Произошло это из-за быстрого роста цен на автомобили, что сделало их менее доступными для покупки на сбережения, а также из-за сложившейся практики автосалонов продавать дефицитные автомобили в кредит, а не за наличные средства", - отметил он.

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