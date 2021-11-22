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ФНС ожидает увеличения налоговых поступлений по итогам года на 7 трлн рублей

Глава службы Даниил Егоров также отметил, что рост подоходного налога составил 17%, в малом бизнесе - 20%

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Налоговые поступления в федеральный бюджет по итогам 2021 года увеличатся на 7 трлн рублей по сравнению с прошлым годом, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Учитывая, что ФНС является администратором 80% всех поступлений всех бюджетов, включая внебюджетные фонды. Конечно, нам главное, чтобы стабильно и качественно работала вся система. Уже по итогам 10 месяцев у нас поступления - 23 трлн [рублей], плюс 37% к прошлому году. Учитывая, что прошлый год аномальный, даже если сравнивать с 2019 годом, то у нас поступления - плюс 23%, и мы все равно наблюдаем существенный рост. Если говорить о том, как мы видим завершение года, то поступления, по нашим данным, составят 28 трлн рублей, что плюс 7 трлн рублей", - сказал он.

Егоров также отметил, что рост подоходного налога составил 17%, в малом бизнесе - 20%. По его словам, это косвенный показатель реальных доходов.

"И то, что в прошлом году была оказана помощь малому бизнесу, по нашему мнению, очень существенно сказалось и на показателях по зарплате", - подчеркнул глава ведомства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЕгоров, Даниил Вячеславович
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