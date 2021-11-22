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Лавров обсудил с главой МИД Ливана условия для работ по расширению "Роснефти" в Бейруте

Министры обсудили деятельность компаний "Роснефть" и "Новатэк" по развитию ливанского энергетического сектора

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что обсудил с главой МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом создание условий для начала работ по модернизации и расширению терминала "Роснефти" по хранению нефтепродуктов в порту Бейрута.

"Большой проект реализуется в компании "Роснефть", которая владеет терминалом по хранению нефтепродуктов в порту Бейрута. Есть уже конкретные планы по модернизации и расширению этого терминала. Сегодня мы обсуждали с нашими коллегами, какие шаги необходимо предпринять, чтобы как можно скорее подготовить условия для начала соответствующих работ. По линии министерства энергетики Ливанской Республики поступят соответствующие предложения, на которые мы отреагируем", - сказал он в понедельник на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ливана.

Лавров также добавил, что в Ливане работает российская компания "Новатек", "которая занимается разведкой и добычей углеводородов и планирует очередную скважину бурить на шельфе в начале следующего года".

Лавров сообщил, что обсудил с ливанским коллегой деятельность компаний "Роснефть" и "Новатэк" по развитию ливанского энергетического сектора.

"Помимо этого, мы говорили о совместных усилиях, включая "Новатэк" и "Роснефть", по развитию ливанского энергетического сектора, в том числе бурение на континентальном шельфе, чем занимается "Новатэк", и развитие терминала хранения нефтепродуктов, которым владеет "Роснефть", в порту Ливана", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров.

Из-за проблем с поставками мазута государственная электрическая компания Ливана уменьшила в летний период до минимума энергоснабжение населения, была остановлена работа двух из четырех ТЭС. Ситуация усугубилась после решения Центробанка Ливана 12 августа отменить госсубсидии на горюче-смазочные материалы (ГСМ) из-за сокращения валютных резервов, что вызвало волну уличных протестов и длинные очереди у автозаправочных станций.

22 сентября Министерство по делам энергетики и водных ресурсов Ливана объявило о поднятии цен на ГСМ на 15%, ранее в августе рост цен на бензин и мазут составил 66%.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЛиванРоссия
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