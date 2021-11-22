Минстрой привлечет бизнес к рабочей группе по "Умному городу"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Минстрой России привлечет представителей бизнеса к рабочей группе по реализации ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства "Умный город", сообщил в понедельник замминистра строительства и ЖКХ России Константин Михайлик на форуме "умных" городов в рамках Недели российского бизнеса.

"Сегодня аудит цифровых решений, который проводится силами Минстроя и силами экспертного сообщества, реализуется на базе рабочей группы по "Умному городу". Мы на этой неделе будем проводить первое заседание рабочей группы в новом формате", - сказал Михайлик.

По его словам, рабочая группа должна стать более проактивной, она будет состоять из подгрупп. "Каждая подгруппа по своему направлению будет вовлекать в работу представителей государства - они будут руководителями подгруппы, а сопредседателями будут являться представители бизнеса", - добавил замминистра.

Он отметил, что каждая подгруппа будет формировать набор стандартных, понятных, легко тиражируемых решений цифровизации городского хозяйства. "Когда такие стандарты будут созданы, мы дальше начнем формировать финансовую подложку для реализации этих решений", - сказал Михайлик. Развитие "умных" городов должно финансироваться не только за счет государства, но и бизнеса, добавил он.

Ведомственный проект цифровизации городского хозяйства "Умный город" разработан Минстроем России в 2018 году и в настоящее время реализуется в рамках двух национальных проектов: "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика Российской Федерации". "Умный город" позволяет эффективно управлять городской инфраструктурой, а также предоставляет новые возможности администрации, бизнесу и жителям города или региона. Сегодня в проекте участвует более 200 российских городов с населением от 100 тыс. человек.