Россельхознадзор за девять месяцев обнаружил 21,1 тыс. га неиспользуемых сельхозземель

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Россельхознадзор за девять месяцев 2021 года обнаружил 21,1 тыс. га сельхозземель, которые не используются для сельскохозяйственной деятельности. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"За 9 месяцев 2021 года Россельхознадзор выявил 21,1 тыс. га неиспользуемых сельхозучастков", - сообщили в ведомстве.

Там также отметили, что в январе - сентябре 2021 года территориальными управлениями Россельхознадзора выявлено зарастание земель сельскохозяйственного назначения сорной и древесно-кустарниковой растительностью на площади более 397 тыс. га. В ведомстве пояснили, что территориальные управления Россельхознадзора при выявлении зарастаний угодий сорной, древесной и кустарниковой растительностью, а также фактов их неиспользования для сельхозпроизводства принимают предусмотренные законодательством меры. В частности, правообладателям земель, допустившим указанные нарушения, выдаются предписания о необходимости их устранения, применяются меры административного характера (штрафы). Также информация направляется в МЧС России, поскольку неиспользуемые и заросшие сорной растительностью земли - это потенциальный источник возгорания.

В целях предупреждения (профилактики) нарушений проводятся мероприятия по контролю без взаимодействия с собственниками участков, им выдаются предостережения о недопустимости несоблюдения требований законодательства. В случае выявления неиспользуемых земель территориальные управления службы инициируют процедуру их изъятия. Так, в январе - сентябре 2021 года ими были направлены в уполномоченные органы государственной власти субъектов РФ материалы для инициирования процедуры изъятия земель у недобросовестных собственников на площади более 7 тыс. га.

До региональных властей доведена информация о необходимости расторжения договоров аренды в связи с ненадлежащим использованием участков арендаторами на общей площади 11,8 тыс. га. По информации ведомства, за девять месяцев 2021 года судебными органами приняты решения об изъятии у недобросовестных собственников около 3,2 тыс. га земель сельхозназначения. Кроме того, на площади более 12,7 тыс. га принято решений о расторжении договоров аренды.