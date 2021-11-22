Председательство в ПАЧЭС перешло к России

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Председательство в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) на полгода перешло к Федеральному собранию РФ в ходе заседания генассамблеи организации, которое прошло в режиме видео-конференц-связи. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Госдумы.

"В ходе заседания председательство в организации в порядке ротации перешло от парламента Румынии к Федеральному собранию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

"Для меня как представителя Государственной думы является большой честью принять от парламента Румынии на следующее полугодие председательство в генеральной ассамблее ПАЧЭС", - сказал вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, представлявший Россию на заседании.

По его словам, Россия заинтересована в дальнейшем развитии многостороннего экономического сотрудничества в регионе, нацеленного на мир, стабильность и процветание. "При этом считаем принципиально важной задачей избегать политизации деятельности ПАЧЭС, использования этой важной площадки для продвижения конъюнктурных или конфронтационных сюжетов", - отметил он.

Бабаков указал, что российская сторона рассматривает "в качестве ключевых тем главные вопросы современной экономики, в первую очередь энергетической безопасности, расширения товарооборота и транспортных потоков". Он добавил, что в июне 2022 года, если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка, следующая, 59-я генеральная ассамблея ПАЧЭС может пройти в Москве в очном формате.