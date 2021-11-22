Экспорт зерна из России с начала сельхозгода снизился на 23%

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Экспорт зерна из РФ с начала 2021-2022 сельхозгода (1 июля 2021 года - 30 июня 2022 года) снизился на 23% и на 18 ноября составил 17,6 млн тонн. Об этом говорится в материалах Минсельхоза.

"По оперативным данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами - членами ЕАЭС за октябрь и ноябрь), на 18 ноября в текущем 2021-2022 сельскохозяйственном году экспортировано 17,6 млн тонн зерновых культур, что на 23% ниже, чем за аналогичный период предшествующего сезона (22,8 млн тонн)", - отметило министерство.

По его данным, в том числе объем экспорта пшеницы за сезон составил 14,8 млн тонн (на 21,6% ниже уровня аналогичного периода 2020-2021 сельхозгода), ячменя - 2 млн тонн (-34,3%), кукурузы - 0,6 млн тонн (-13,8%).

Минсельхоз России оценивает экспорт зерна из России в 2021-2022 сельскохозяйственном году в 45-48 млн тонн. Прогноз поставок пшеницы на экспорт министерство пока не давало.