ТПП: закрепление семейного бизнеса в законе позволит избежать подозрений в дроблении

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Закрепление в российском законодательстве понятия семейного бизнеса позволит предпринимателям выстроить алгоритм взаимодействия с Федеральной налоговой службой и избежать подозрений в незаконном дроблении бизнеса. Об этом в понедельник сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Елена Дыбова.

"Нам нужно определение семейного бизнеса для того, чтобы выстроить четкий алгоритм взаимодействия с нашей налоговой службой, избежать доначисления штрафов, подозрений в аффилированности, в дроблении. Есть цивилизованная форма ведения бизнеса, когда четко определены правила, выстроенные государством. Да, никто не спорит, что есть и дробление, и аффилированность, но это другое. <…> В данном случае, когда у нас есть основатели, когда муж с женой могут заниматься разным бизнесом, когда дети зачастую строят свои собственные компании, отсутствие этого определения весь любой добросовестный бизнес выводит из законодательного поля", - сказала Дыбова на круглом столе в Совете Федерации, посвященном вопросам развития семейного предпринимательства и перспективам законодательного закрепления понятий "семейная компания" и "семейный бизнес"

Она пояснила, что ФНС в отсутствие четкого законодательного регулирования считает, что "происходит налоговая оптимизация". По словам Дыбовой, предприниматели обращаются с тем, что им доначислили взносы. "Они не понимают логики, что члены семьи могут развиваться и вести разные бизнесы", - пояснила Дыбова.

Ранее ТПП разработала поправки в федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ", которыми вводится понятие "семейное предприятие". Как отмечали в палате, это даст возможность предпринимателям решить специфические проблемы, связанные с регулированием трудовых отношений, передача бизнеса по наследству позволит запустить специализированные программы обучения и повышения квалификации.