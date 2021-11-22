Поставки продукции АПК из России в Нигерию выросли на 40%

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Объем поставок продукции АПК из России в Нигерию за январь - октябрь 2021 года вырос на 40% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил $351 млн. Об этом говорится в материалах федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе России.

"В январе - октябре 2021 года Россия увеличила поставки продукции АПК в Нигерию на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $351 млн. В физическом выражении объем экспорта вырос на 12%, до 1,1 млн тонн", - отмечается в сообщении.

По данным "Агроэкспорта", Нигерия традиционно является одним из крупнейших покупателей российской пшеницы, а по итогам 10 месяцев 2021 года, по данным ФТС, вошла в топ-3 ее импортеров. В январе - октябре в африканскую страну ввезено из России 960 тыс. тонн пшеницы - на 10% выше показателя 2020 года за такой же период. Стоимостной объем отгрузок вырос на 41%, до $249 млн.

Вторую позицию в структуре российского агроэкспорта в Нигерию занимает мороженая рыба, отгрузки которой выросли на 19% до 103 тыс. тонн на сумму $98 млн (+34%). Более половины стоимостного объема пришлось на скумбрию, 31% - путассу, 11% - на сельдь. Кроме того, из Приморского края и Сахалина организован экспорт мороженого минтая: за 10 месяцев отгружено 1,1 тыс. тонн на $1,2 млн.

Также в 2021 году Россия впервые начала поставлять в Нигерию солод. За январь - октябрь в республику экспортировано 6,4 тыс. тонн неподжаренного солода, являющегося сырьем для пивоваренной промышленности, стоимостью $2,6 млн.

Оценка экспортного потенциала

Согласно оценке федерального центра "Агроэкспорт", потенциальный объем поставок продовольствия из России в Нигерию к 2030 году составляет около $900 млн. Среди продуктов, обладающих потенциалом, - зерновые культуры (пшеница, кукуруза), рыба (мороженая, свежая или охлажденная, сушеная), солод и солодовый экстракт, детское питание, сухое молоко, спирт.