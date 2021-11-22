Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 75 рублей

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил рост до 2,14% к закрытию предыдущей сессии и торговался на уровне 75,075 рубля, свидетельствуют данные биржевой площадки на 19:07 мск.

В последний раз курс доллара находился на отметке выше 75 рублей 8 июля 2021 года.

К 19:26 мск курс доллар находился на уровне 74,96 рубля (+2,06%). Евро рос на 1,71%, до 84,44 рубля.

Стоимость январского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 1,17%, до $79,81 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 1,28% и торгуется на уровне $76,92 за баррель.