Россельхознадзор разрешил поставки инкубационных яиц с шести фабрик Германии

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Россельхознадзор с 22 ноября возобновляет поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с шести немецких и девяти британских предприятий. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор по результатам проводимой совместной работы с ветеринарными службами Германии и Великобритании и анализа полученной от них информации принял решение возобновить с 22 ноября поставки в Россию инкубационного яйца и суточных цыплят с 6 предприятий Германии (федеральная земля Нижняя Саксония), и 9 предприятий Великобритании (графство Чешир), расположенных в благополучных по гриппу птиц районах", - отмечается в сообщении.

В связи со вспышками гриппа птиц действуют временные ограничения на ввоз живой птицы и птицеводческой продукции из отдельных регионов Германии (за исключением 65 предприятий) и на всю территорию Великобритании (за исключением 43 предприятий).