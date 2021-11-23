Предложение о льготной ипотеке для учителей и медиков в ДФО внесут в кабмин до конца года

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Инициатива о расширении программы "Дальневосточная ипотека" на учителей, врачей и научных сотрудников будет внесена в правительство РФ до конца года. Об этом сообщил во вторник директор департамента реализации проекта "Дальневосточная ипотека" Илья Петрасов на онлайн-конференции ДОМ.РФ по развитию жилищного строительства.

В октябре президент РФ Владимир Путин поручил подумать о распространении "дальневосточной ипотеки" на педагогов и медиков, проработавших в ДФО не менее пяти лет. Соответствующее поручение дано по итогам пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Совсем недавно было получено поручение президента расширить программу "Дальневосточной ипотеки" на врачей, учителей и научных работников, то есть еще у нас целая категория граждан вовлечена в процесс более привлекательной покупки жилья, а значит, стимулирования строительства. До конца года данное поручение будет внесено в правительство", - сказал Петрасов.

По его словам, это позволит уже в начале 2022 года расширить количество получателей дальневосточной ипотеки на 7-9 тыс. человек. "Ставки в большинстве своем по ипотеке в этом году упали с 2% - самых низких в России - до 0,01%, то есть практически это беспроцентная рассрочка. И это было сделано при активной поддержке со стороны ДОМ.РФ", - добавил Петрасов.

"Дальневосточная ипотека" предоставляется молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми, без ограничений по возрасту - участникам программы "Дальневосточный гектар" и гражданам, переехавшим на Дальний Восток в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.