Чистая прибыль "Полюса" по МСФО в III квартале сократилась на 8%

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. "Полюс" - крупнейший производитель золота в РФ - сократил в третьем квартале 2021 года скорректированную чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $663 млн, сообщила компания.

Скорректированный показатель EBITDA в отчетном периоде уменьшился на 11%, до $986 млн. Выручка сократилась на 4%, до $1,4 млрд. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 70%, что на 6 п.п. ниже аналогичного показателя годом ранее и на 2 п.п. ниже аналогичного показателя в предыдущем квартале.

По сравнению со вторым кварталом текущего года скорректированная чистая прибыль "Полюса" в июле - сентябре увеличилась на 14%, скорректированный показатель EBITDA - на 10%, выручка - на 12%. Рост показателей в квартальном выражении компания объяснила увеличением общего объема реализации золота.

"Полюс" сохранил прогноз по капзатратам на 2021 год в диапазоне $1-1,1 млрд (прогноз основан на обменном курсе 65 рублей за доллар).

Общие денежные затраты

Общие денежные затраты группы (ТСС) на проданную унцию в третьем квартале 2021 года выросли на 9% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $427.

Рост в квартальном выражении "Полюс" объяснил "сезонным увеличением добычи на россыпных месторождениях с более высокими затратами, а также продолжающейся инфляцией стоимости расходных материалов и топлива".

"Дополнительное давление на показатель ТСС оказало уменьшение эффекта от реализации попутного продукта ($5 на унцию в третьем квартале против $10 на унцию во втором квартале 2021 года) и повышение ставки НДПИ в отношении Вернинского (с 2,4% до 6%) после прекращения статуса участника регионального инвестиционного проекта", - также сообщила компания.

Результаты за девять месяцев

Скорректированная чистая прибыль "Полюса" в январе - сентябре 2021 года увеличилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $1,71 млрд, скорректированная EBITDA - на 3%, до $2,62 млрд, выручка - на 5%, до $3,67 млрд. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 71% против 73% в аналогичный период годом ранее.

За девять месяцев текущего года "Полюс" направил $74 млн на реализацию мер по предотвращению распространения COVID-19. С учетом текущих оценок компания подтверждает прогноз связанных с коронавирусом расходов в объеме примерно $100 млн по итогам 2021 года.

О компании

"Полюс" занимает первое место среди золотодобывающих компаний мира по запасам золота и четвертое - по объему производства. Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия) и включают пять действующих рудников, золотоносные россыпи и ряд проектов в стадии строительства и развития.