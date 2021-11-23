В Кизлярском районе Дагестана завершили строительство рисоперерабатывающего завода

МАХАЧКАЛА, 23 ноября. /ТАСС/. Строительство крупного и высокотехнологичного рисоперерабатывающего завода завершили в Кизлярском районе Дагестана. Мощность составляет 5 тонн рисовой крупы в час, сообщили во вторник в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Инвестиционный проект по возведению крупного и высокотехнологичного завода практически завершен в Кизлярском районе. Мощность составляет 5 тонн рисовой крупы в час, или 40 тонн в смену", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время специалистами из Турции и Китая ведутся пуско-наладочные работы заключительной стадии.

По сообщению пресс-службы, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Шарип Шарипов в сопровождении начальника управления сельского хозяйства Кизлярского района Раисат Алиловой ознакомился с ходом строительства рисоперерабатывающего завода в ООО "Мареновский".

"Минсельхозпрод региона наряду с вниманием к развитию сырьевого направления предпринимает меры и по стимулированию строительства перерабатывающих производств. Еще несколько лет назад весь произведенный в Дагестане рис приходилось вывозить на переработку в соседние регионы. Сегодня положение оптимистичное, мощности четырех крупных заводов позволяют перерабатывать на территории самой республики значительный объем выращиваемого в Дагестане риса. А это дополнительные рабочие места, налооблагаемая база и добавленная стоимость. Только работая в таком формате можно рассчитывать на эффективную деятельность отрасли", - цитирует Шарипова пресс-служба.