"Молдовагаз" рассчитывает на поддержку правительства Молдавии в расчетах с "Газпромом"

КИШИНЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Газораспределительная компания "Молдовагаз" рассчитывает на поддержку молдавского правительства в погашении текущей задолженности перед "Газпромом". Об этом сообщила во вторник пресс-служба компании.

"В настоящий момент продолжается работа по урегулированию данной ситуации. В то же время выражаем уверенность, что при поддержке органов государственной власти Республики Молдова в кратчайшие сроки данный вопрос будет решен", - говорится в сообщении.

В компании проинформировали, что 22 ноября получили уведомление от российского газового холдинга о необходимости оплаты текущих поставок газа за октябрь и ноябрь 2021 года в течение 48 часов. Задолженность в объеме $74 млн, пояснили на предприятии, сформировалась из-за несвоевременной корректировки тарифов.

В октябре "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку топлива на пять лет при условии полного расчета за текущее потребление. В понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщал, что республика не рассчитывается за потребленный газ в срок. Он напомнил, что стороны договаривались о стопроцентной оплате текущих платежей. Куприянов проинформировал, что "Газпром" уведомил молдавскую сторону о том, что через 48 часов поставки газа будут остановлены.