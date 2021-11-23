СМИ: два вице-президента SpaceX уволились из компании

ТАСС, 23 ноября. Вице-президенты американской компании SpaceX по силовым установкам Уилл Хелтсли и по полетам и запускам Ли Розен покинули компанию. Об этом в понедельник сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники.

По его данным, Хелтсли работал в компании с 2009 года. Уточняется, что ранее ввиду отсутствия прогресса он был отстранен от разработки двигателя Raptor ракеты-носителя Super Heavy, которая, как ожидается, будет выводить космический корабль Starship на околоземную орбиту для дальнейшего полета на Марс. Процесс разработки и производства двигателя возглавил Джейкоб Маккензи.

Розен работал в SpaceX с 2013 года, сообщает телеканал. Он покинул компанию на прошлой неделе. Старший директор по миссиям и запускам Рики Лим, который начал работать в SpaceX в 2008 году, также покинул компанию.

SpaceX пока не ответила на запрос CNBC о перестановках в руководстве.

Компания SpaceX была основана в 2002 году канадско-американским инженером, миллиардером Илоном Маском. Занимается разработкой и изготовлением ракет-носителей Falcon 1, Falcon 9, Falcon Heavy, многоразовых космических кораблей Dragon и Crew Dragon, спутниковой системы связи Starlink.