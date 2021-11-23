ФАО: уязвимость агропродовольственных систем угрожает питанию более 4 млрд человек

РИМ, 23 ноября. /ТАСС/. Достаточное питание более 4 млрд человек находится под угрозой из-за уязвимости все более частым биофизическим и социально-экономическим потрясениям агропродовольственных систем. Такие выводы содержатся в обнародованном во вторник докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) "Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства".

"Хрупкость агропродовольственных систем может отрицательно сказаться на большом количестве людей: 3 млрд человек уже не могут позволить себе здоровый рацион питания, и еще 1 млрд человек пополнит их ряды, если в результате какого-либо потрясения их доходы снизятся на одну треть. В случае нарушения важнейших транспортных связей до 845 млн человек столкнутся с повышением цен на продовольствие", - указывается в документе.

Как отмечается в докладе, особенно важное значение для противодействия непредвиденным потрясениям имеет "потенциал преодоления, который дополняет функции управления рисками ожидаемых потрясений". "Ключом к наращиванию потенциала агропродовольственных систем в плане преодоления является диверсификация источников продовольствия (внутреннее производство, импорт или имеющиеся запасы), а также разнообразный состав участников продовольственных товаропроводящих цепочек", - отмечается в докладе.

ФАО также напоминает, что, согласно последним данным, изложенным в докладе "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире" за этот год, в 2020 году от голода страдали от 720 до 811 млн человек, что на 161 млн больше, чем в 2019 году. Этот рост числа голодающих связан в значительной степени с кризисом, вызванным пандемией.

Ранее негативные тенденции в сфере продовольственной безопасности отметили во Всемирной продовольственной программе (ВПП), где констатировали увеличение за последний год почти вдвое числа людей, находящихся на грани гибели из-за отсутствия доступа к продовольствию.